Комісія Пакистану зобов’язала розкрити витрати парламентських комітетів — Dawn

В Ісламабаді Інформаційна комісія Пакистану зобов’язала секретаріат Національної асамблеї надати докладні відомості про витрати, компенсації за поїздки, пільги та привілеї голів і членів постійних парламентських комітетів та підкомітетів. Рішення ухвалили після апеляції журналістки Саддії Мажар, повідомляє Dawn.

Відповіді на 13 запитань

Журналістка 21 червня подала запит на інформацію про роботу та фінансові витрати парламентських комітетів, починаючи із січня 2025 року. Вона просила надати переліки постійних комітетів і підкомітетів, кількість проведених ними засідань, сукупні витрати на ці засідання, дані про виплати на відрядження членам і головам комітетів, а також відомості про інші пільги та виплати депутатам.

Після того як секретаріат Національної асамблеї не надав задовільної відповіді, Мажар 5 липня подала апеляцію до Інформаційної комісії. Секретаріат передав заявниці свої відповіді, однак вона заявила, що, окрім запитання про перелік постійних комітетів, 13 інших запитань залишилися без відповіді.

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Строк для секретаріату

Комісія, вивчивши відповіді та інформацію на офіційному сайті Національної асамблеї, визнала, що значну частину парламентських даних уже оприлюднено. Водночас вона зазначила, що ці матеріали не містять конкретних відповідей на запит журналістки.

Інформаційна комісія доручила секретареві Національної асамблеї протягом 10 днів надати повні та чіткі відповіді на запитання з другого до чотирнадцятого. Розгляд виконання цього розпорядження призначили на 19 листопада. Закон Пакистану про право доступу до інформації 2017 року дозволяє громадянам подавати запити до державних органів, зокрема щодо надання пільг, привілеїв, контрактів та угод.

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