Комісія ПАР оприлюднила звіт про кризу води та санітарії у Гаутензі — Daily Maverick

У провінції Гаутенг у ПАР Південноафриканська комісія з прав людини (SAHRC) оприлюднила звіт про кризу водопостачання та санітарії. Документ презентували 2 листопада після слухань 19–21 травня за участю восьми органів, відповідальних за водопостачання, повідомляє Daily Maverick.

У день презентації мешканці Парктаун-Вест і прилеглих районів протестували біля офісу Johannesburg Water у районі Ньютаун у Йоганнесбурзі. За даними видання, деякі домогосподарства залишалися без води з кранів до 12 тижнів.

Причини перебоїв

У SAHRC пов’язали регулярні перебої зі застарілою та зношеною муніципальною інфраструктурою, втратами води через невідремонтовані витоки, недостатньою потужністю насосних станцій і резервуарів. У звіті також зазначено масштабні проблеми з очищенням стічних вод, які призводять до серйозного забруднення річок.

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За висновками комісії, технічні проблеми посилюють нестача фахівців, зокрема інженерів та операторів технологічних процесів, неусунуті порушення під час витрачання коштів і слабкий збір платежів. SAHRC надала вісім рекомендацій щодо реагування на кризу.

Нові перебої та виконання рекомендацій

3 листопада компанія Rand Water повідомила про масштабні перебої з подачею води в Екурхулені, Тшване та Леседі, а також у трьох муніципалітетах провінції Мпумаланга. За даними компанії, причиною стало відключення електроенергії в Іст-Ренді, яке зупинило роботу насосної станції Mapleton.

Під час розслідування SAHRC вісім із дев’яти керівників муніципалітетів або міст довелося викликати повістками. Комісар Генк Босгофф заявив, що співпраця з комісією є юридичним обов’язком. Водночас рекомендації SAHRC не є обов’язковими до виконання: Конституційний суд у квітні 2026 року відхилив заяву комісії про дозвіл на оскарження рішення, яке підтвердило відсутність у неї повноважень примусового виконання, подібних до повноважень громадського захисника.

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