У Франції депутати Національної асамблеї та сенатори не змогли досягти компромісу щодо проєкту бюджету соціального страхування на 2027 рік. Документ повернули до нижньої палати парламенту для подальшого розгляду, повідомляє Anadolu Agency.

Переговори в комісії не дали результату

Спільна парламентська комісія, до якої увійшли семеро депутатів Національної асамблеї та семеро сенаторів, не змогла узгодити текст законопроєкту під час переговорів у четвер вранці. Тепер законопроєкт має пройти ще одне читання в нижній палаті, після чого його знову передадуть до Сенату.

Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що уряд продовжить шукати домовленість. Новий розгляд документа в Національній асамблеї має розпочатися 7 грудня.

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Суперечка щодо пенсійної реформи

У жовтні Національна асамблея відхилила проєкт бюджету, а 18 листопада Сенат істотно змінив його та схвалив: 201 голос — за, 124 — проти. Одним із головних предметів розбіжностей стало призупинення пенсійної реформи 2023 року, на яке уряд погодився торік. Сенат прагнув відновити дію реформи з 2027 року, тоді як багато депутатів Національної асамблеї виступили проти цього.

Уряд планує скоротити дефіцит системи соціального страхування з очікуваних 21,8 млрд євро у 2026 році до 12,7 млрд євро у 2027-му. Запропоновані заходи передбачають економію на витратах у сфері охорони здоров'я та зміни у пенсійних виплатах.

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