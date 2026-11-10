Комісія Сейму 18 листопада розгляне напад у Кракові — RMF24

Комісія Сейму Польщі у справах спеціальних служб 18 листопада розгляне інформацію про напад, що стався 7 листопада у Кракові. На закритому засіданні виступлять керівник Агентства внутрішньої безпеки Польщі та головний комендант поліції, повідомляє RMF24.

Закрите засідання комісії

Питання про напад внесли до оновленого порядку денного найближчого засідання комісії. Депутати заслухають представників Агентства внутрішньої безпеки та поліції щодо події, яку в порядку денному названо терористичним актом, скоєним 7 листопада 2026 року в Кракові.

Напад на Головній ринковій площі

За даними видання, у суботу 24-річний чоловік в'їхав автомобілем на Головну ринкову площу Кракова, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї по перехожих. Загинули шестеро людей, ще 16 осіб дістали поранення, серед них двоє поліцейських. Правоохоронці поранили та затримали нападника. Він помер у лікарні вранці в понеділок.

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У помешканні в Островці-Свентокшиському також знайшли тіла батьків і сестри нападника.

Питання дезінформації

Комісія також заслухає інформацію про дії з дезінформації в соціальних мережах, які могли бути організовані або інспіровані іноземними спецслужбами. У цій частині засідання мають брати участь представники міністра-координатора спецслужб, а також керівники Агентства внутрішньої безпеки, Агентства розвідки, Служби військової контррозвідки, Служби військової розвідки та Центрального антикорупційного бюро.

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