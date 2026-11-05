Комісія Сейму не підтримала вотум недовіри міністру Кервінському — Interia

У Польщі Комісія Сейму з питань адміністрації та внутрішніх справ негативно оцінила ініціативу депутатів партії «Право і справедливість» (PiS) про вотум недовіри міністру внутрішніх справ та адміністрації Марціну Кервінському. За негативний висновок щодо ініціативи проголосував 21 депутат, проти — 12, утриманих не було, повідомляє Interia.

Подання про висловлення недовіри главі МВС Польщі внесли депутати PiS. Представник партії Павел Хреняк заявив на засіданні, що під керівництвом Кервінського міністерство нібито стало інструментом політичної боротьби з опозицією, незалежними інституціями, об’єднаннями та медіа. Він також стверджував, що дії міністра підривають довіру громадян до польських служб.

Відповідь міністра

Кервінський відповів, що це вже третя ініціатива PiS щодо його відставки. За його словами, він сприймає її як визнання роботи з виправлення проблем у сфері безпеки, що залишилися після попереднього керівництва відомством.

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Міністр також відкинув закиди щодо присутності поліції біля Конституційного трибуналу. Він заявив, що правоохоронці перебували там для забезпечення дотримання права, охорони будівлі та людей, які зібралися перед нею. Під час засідання депутата PiS Маріуша Госека кілька разів попереджали за переривання виступу міністра, а депутата Себастьяна Калету виключили із засідання через його поведінку.

Попередня спроба відставки

У червні Сейм уже відхилив аналогічне подання PiS про вотум недовіри Кервінському. Тоді представники партії звинувачували міністра в недостатніх діях під час кризових ситуацій і зниженні довіри до державних інституцій.

Нинішня ініціатива також пов’язана з подіями навколо Конституційного трибуналу. PiS критикувала спосіб реагування глави МВС на кризові ситуації та його нагляд за ключовими державними установами.

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