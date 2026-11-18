Комісія Конгресу США заявила, що Народно-визвольна армія Китаю активно шукає найсучасніші напівпровідникові чипи Nvidia для розвитку військових можливостей із використанням штучного інтелекту. Про це йдеться у щорічному звіті Комісії з оцінки економічних і безпекових відносин США та Китаю, повідомляє CNBC.

У документі стверджується, що Китай намагається обходити американський експортний контроль, щоб отримати передові напівпровідники, необхідні для посилення військових технологій. Звіт комісії подали Конгресу США у 2026 році.

Технологічний розрив

Автори звіту зазначили, що китайські виробники, зокрема Huawei та Cambricon, відстають від Nvidia й інших американських компаній, зокрема Advanced Micro Devices, у виробництві передових чипів. За оцінкою комісії, Китай досяг певного прогресу, однак досі не усунув критичних обмежень у виробництві логічних мікросхем і мікросхем пам’яті, обладнання для виготовлення напівпровідників та програмній екосистемі Nvidia CUDA.

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Комісія вважає, що розрив у доступних обчислювальних потужностях залишається значним, передусім через експортні обмеження США на передові чипи.

Доступ через треті країни

У звіті також зазначено, що китайські компанії отримували віддалений доступ до чипів Nvidia через центри обробки даних у третіх країнах, зокрема в Малайзії. Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США у вівторок видало правило, покликане перекрити цей спосіб доступу.

Цей крок відбувся після критики з боку міністра фінансів США Скотта Бессента та членів Конгресу, які заявляли, що Міністерство торгівлі недостатньо протидіє перенаправленню передових чипів Nvidia до Китаю всупереч експортному контролю. Комісію з оцінки економічних і безпекових відносин США та Китаю Конгрес створив у 2000 році для моніторингу наслідків торговельно-економічних відносин двох країн для національної безпеки США.

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