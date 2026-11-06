Комісія США схвалила план тріумфальної арки, яку підтримує Трамп — The Hill

Національна комісія з планування столиці США (NCPC) схвалила плани зведення тріумфальної арки між меморіалом Лінкольна та Арлінгтонським національним кладовищем. Рішення підтримали вісьмома голосами проти чотирьох після майже дев’ятигодинного засідання, повідомляє The Hill.

Голосування після слухань

Перед голосуванням комісія заслухала понад 100 публічних виступів, більшість учасників яких заперечували проти проєкту. Віртуальна трансляція засідання перервалася приблизно о 14:30 за східним часом США під час громадських слухань. Орієнтовно через 40 хвилин засідання відновили, а трансляцію перенесли на YouTube-канал NCPC після збою на офіційному урядовому сайті.

Заступник голови NCPC Стюарт Левенбах заявив, що роль комісії полягає в оцінці мети проєкту з погляду його дизайну. За його словами, арка має перетворити транспортне кільце на монументальні ворота.

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Місце та заперечення критиків

Арку планують розмістити на Columbia Plaza біля Арлінгтонського меморіального мосту. За інформацією видання, вона має символічно поєднати Вашингтон і штат Вірджинія як знак єдності після національного розколу, що призвів до Громадянської війни у 1860-х роках.

Учасники громадських слухань закликали комісію не затверджувати план. Деякі з них назвали споруду образою для військових і їхніх родичів, похованих на Арлінгтонському кладовищі, а також стверджували, що це проєкт марнославства, ініційований Трампом. Інші висловлювали занепокоєння можливим впливом арки на повітряний простір Вашингтона; один зі спікерів згадав зіткнення в повітрі над річкою Потомак у 2025 році, внаслідок якого загинули 67 людей.

Конгресмен-демократ Джаред Гаффман також виступив проти спорудження арки, наголосивши на відсутності, на його думку, схвалення Конгресу. Голова NCPC Марк Паолетта заперечив, пославшись на дозвіл Конгресу 1925 року для Комісії Арлінгтонського меморіального мосту. Республіканці Ендрю Клайд і Браян Маст, навпаки, підтримали проєкт.

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