У США двопартійна комісія Конгресу закликала законодавців визнати затримання Китаєм сотень суден під панамським прапором формою «економічного примусу» та надати президентові можливість відповідати санкціями. Про це повідомляє South China Morning Post.

Комісія також рекомендувала звернутися до Міжнародної морської організації ООН, щоб сформувати офіційний облік можливого використання Пекіном доступу до портів як інструменту тиску. Законодавцям запропонували доручити Федеральній морській комісії США провести розслідування та подати звіт упродовж 90 днів.

Кількість затримань зросла

За даними Tokyo Memorandum of Understanding, зібраними Lloyd’s List, середня кількість затримань суден під панамським прапором у китайських портах зросла приблизно з 21 на місяць торік до 140 у травні. Комісія оцінила загальну кількість таких випадків майже у 500. У липні показник знизився до 16 після переговорів панамської делегації в Пекіні.

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Затримання відбувалися на тлі суперечки навколо терміналів Бальбоа та Крістобаль на Панамському каналі. У січні Верховний суд Панами анулював концесію 1997 року та її продовження у 2021 році для Panama Ports Company — дочірньої структури CK Hutchison. У лютому Панама взяла термінали під контроль і передала їх підрозділам Maersk та MSC на строк до 18 місяців, поки готується новий тендер.

Позиція Китаю

Посольство Китаю у Вашингтоні назвало звинувачення «цілком безпідставними» та заявило, що китайські органи проводили звичайні інспекції суден відповідно до законів і правил. Речник МЗС КНР Лінь Цзянь у липні заявляв, що портова влада має право оглядати іноземні судна з міркувань безпеки та затримувати ті, які мають серйозні недоліки, до їх усунення.

Він також послався на дані про непропорційно високу частку аварій за участю суден під панамським прапором у китайських водах. Водночас комісія у своєму звіті стверджує, що Пекін демонструє готовність використовувати комерційну інфраструктуру для політичного тиску через операційні збої, регуляторний вплив та економічні заходи у відповідь.

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