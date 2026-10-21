Комісія в Карачі визнала смерть Мір Рази Алі вбивством — Dawn

Судова комісія в Карачі, Пакистан, дійшла висновку, що смерть 25-річного бізнесмена Мір Рази Алі була вбивством, а не самогубством. У 62-сторінковому звіті комісія назвала роботу поліції епічним провалом і вказала на порушення процедур, необхідних для судового розгляду та успішного кримінального переслідування, повідомляє Dawn.

Комісію очолював суддя Високого суду Сінду Омар Сіал. Вона зазначила, що початкова реакція поліції на повідомлення про тіло була оперативною, однак подальші дії викликали серйозні зауваження. На думку комісії, траєкторія кулі, розташування рани, відсутність крові, стан тіла, кислотні опіки та сліди анестезії в крові виключають самогубство як причину смерті.

Претензії до поліції та медиків

У звіті зазначено, що поліція передчасно оприлюднила версію про самогубство до належного розслідування. Комісія вважає, що навіть за такої версії слідчі мали перевірити можливий примус, шантаж або підбурювання, але цього не зробили.

Комісія заявила, що не може остаточно виключити активне приховування обставин на початковому етапі слідства. За її даними, десятки уповноважених і неуповноважених поліцейських збирали докази та допитували важливих осіб, часто не документуючи своїх дій. Через це, як зазначено у звіті, ніхто з посадовців не хотів брати відповідальність за допущені порушення.

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У звіті дії начальника поліцейської дільниці Ферозабад Аділа Афзала охарактеризували як кримінальну недбалість і рекомендували провести щодо нього повне розслідування, а на час перевірки відсторонити від служби. Таку саму оцінку комісія дала першому слідчому у справі, субінспектору Шаббіру Легарі. Вона також вказала на нестачу керівництва і нагляду з боку старших поліцейських посадовців.

Рекомендації для нового розслідування

Комісія рекомендувала створити спільну слідчу групу під керівництвом заступника генерального інспектора поліції Ірфана Балоча. До її складу запропоновано включити представників Міжвідомчої розвідки Пакистану, Розвідувального бюро, рейнджерів Сінду та Національного агентства з розслідування кіберзлочинів.

Також запропоновано сформувати комітет високого рівня, бажано під керівництвом Федерального агентства розслідувань, для перевірки можливої кримінальної відповідальності поліцейських, які працювали над справою у перші десять днів. Комісія наголосила, що значна частина речових доказів могла бути скомпрометована.

Тіло Алі з вогнепальними пораненнями знайшли 29 липня в чагарниках району Гулістан-е-Джаухар, наступного дня після його зникнення. Спершу поліція розглядала версію самогубства, посилаючись на результати першого розтину. У другому звіті про розтин Ексгумаційна комісія одностайно дійшла висновку, що смерть спричинило вогнепальне поранення у спину.

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