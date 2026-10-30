Комісія в Нігерії встановила причини смерті 37 старателів — Daily Maverick

Президентська комісія в Нігерії встановила, що 37 затриманих, яких підозрювали в незаконному видобутку корисних копалин, померли минулого місяця під вартою через переповненість, сильну спеку, зневоднення та недбалість. Їх утримували співробітники Корпусу цивільної оборони та безпеки Нігерії у штаті Нігер, повідомляє Daily Maverick.

Матеріали передали генеральному прокурору

Уряд Нігерії привітав висновки комісії. Міністр внутрішніх справ Олубунмі Тунджі-Оджо заявив, що звіт передали генеральному прокурору для негайних юридичних дій. Водночас він не відповів на запити про те, коли родини загиблих і ті, хто вижив, отримають компенсації.

Серед померлих були підлітки. Їхня загибель спричинила протести в Нігерії та загострила занепокоєння умовами утримання в ізоляторах і ставленням до підозрюваних, які очікують суду.

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Родини та вцілілі вимагають відповідальності

Зайнаб Саліху, син якої загинув під вартою, сказала, що родини хотіли лише повернення своїх дітей додому живими. За її словами, смерті затриманих погіршили здоров'я її чоловіка, який згодом також помер. Обставини смерті чоловіка Reuters не зміг перевірити.

Вцілілий Дауда Шеху закликав притягнути до відповідальності посадовців, які, на його думку, виявили зневагу до людського життя. Інший вцілілий, Абдулсалам Якубу, заявив, що влада діє повільно, та вимагав повернути мотоцикли, телефони, обладнання для видобутку і золото, які, за його словами, вилучили під час затримання.

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