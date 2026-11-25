Експертна комісія в Німеччині представила 51 рекомендацію щодо посилення регулювання секс-роботи та протидії примусу, експлуатації і торгівлі людьми. Серед пропозицій — кримінальна відповідальність для клієнтів за користування послугами незареєстрованих секс-працівниць, повідомляє Tagesschau.

Федеральна міністерка у справах сім’ї Карін Прін рік тому попросила комісію підготувати пропозиції щодо запобігання примусу, експлуатації та торгівлі людьми. До її складу увійшли 12 фахівців із науки, правоохоронної діяльності, протидії торгівлі людьми, регулювання платформ, соціальної роботи та охорони здоров’я. Головою комісії був кримінолог і правознавець Тілльманн Бартш.

Реєстрація та відповідальність клієнтів

Із 2017 року секс-працівниці в Німеччині мають реєструватися, а борделі — отримувати державний дозвіл на роботу. За оцінкою комісії, ці вимоги на практиці часто обходять, а частина жінок залишається без належного захисту.

Експерти пропонують дозволяти купівлю сексуальних послуг лише за умови, що секс-працівниця зареєстрована в органах влади. Реєстрацію рекомендують зробити безкоштовною та забезпечити високий рівень захисту персональних даних. Водночас комісія не пропонує карати незареєстрованих секс-працівниць, щоб не погіршувати їхнє становище та не посилювати залежність.

Натомість комісія рекомендує запровадити кримінальну відповідальність для клієнтів, які користуються послугами незареєстрованих осіб. Також пропонується встановити кримінальну відповідальність за роботу закладу секс-індустрії без державного дозволу та за працевлаштування незареєстрованих секс-працівниць.

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Віковий поріг і цифрові платформи

Комісія радить підвищити мінімальний вік для реєстрації з 18 до 21 року. Для вагітних секс-працівниць пропонують запровадити захист, подібний до гарантій для найманих працівниць: не працювати шість тижнів до пологів і вісім тижнів після них.

Серед інших рекомендацій — розширення контрольних повноважень поліції в усіх федеральних землях, комплексне регулювання цифрових платформ для пошуку клієнтів і можливість вуличної проституції лише за визначених умов після тривалішого перехідного періоду.

Прін назвала рекомендації фундаментальною переорієнтацією підходу до проституції та заявила, що обговорить законодавчі зміни з іншими міністерствами й федеральними землями. Представники інтересів секс-працівниць виступили проти посилення обмежень, заявивши, що вищий віковий поріг і вимога перевіряти реєстрацію можуть витіснити незареєстрованих людей у менш захищений нелегальний сектор.

За даними Федерального статистичного відомства, наприкінці 2025 року в Німеччині були зареєстровані 32 474 секс-працівниці. Загальну кількість секс-працівниць у країні оцінюють у межах від 200 тисяч до 400 тисяч осіб.

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