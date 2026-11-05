Комісія з боротьби зі злочинністю та корупцією Квінсленду (CCC) в Австралії назвала «сукупним провалом» рішення поліції штату витратити $116 млн на оренду будівлі у передмісті Брісбена Стоунз-Корнер, якою відомство так і не скористалося. Про це повідомляє ABC News.

Оренда дорожча за купівлю

Поліція Квінсленду уклала умовну угоду про оренду об’єкта приблизно за $500 тис. на місяць, прагнучи об’єднати офіси в Брісбені. Згодом будівлю визнали непридатною для потреб відомства.

У звіті CCC зазначено, що поліція впродовж усього процесу не розглядала купівлю нерухомості, хоча сума оренди за 15 років «значно перевищувала» ціну придбання. Комісія також встановила, що не було конкурентного процесу або незалежної перевірки того, чи були умови угоди належними, обґрунтованими та такими, що забезпечують належне співвідношення ціни та якості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевірки після зобов’язання

Розслідування почали після скарги колишнього комісара поліції Стіва Голлшевскі, поданої в листопаді 2024 року. Скарга стосувалася процедури закупівлі та відсутності належної перевірки до укладення угоди.

CCC не виявила нечесності, неналежних зв’язків чи особистої вигоди. Водночас комісія дійшла висновку, що на кожному етапі були втрачені можливості зупинити угоду. За її даними, перевірку та юридичну консультацію провели лише після взяття зобов’язань.

Також поліція взяла на себе витрати понад передбачений бюджет без урядового схвалення, а її подальший запит на фінансування відхилили. CCC надала поліції дев’ять рекомендацій, зокрема щодо перегляду процедур оренди та підготовки плану для усунення системних проблем організаційної культури. Комісія окремо рекомендувала уряду Квінсленду переглянути політику розміщення державних установ.

Читай нас у