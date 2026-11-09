Комісія Вікторії заслухала заяви про погрози субпідряднику — ABC News Australia

Королівська комісія з розслідування проєкту Big Build в австралійському штаті Вікторія заслухала заяви про ймовірні погрози субпідряднику з боку профспілки CFMEU. Перший день двотижневих публічних слухань був присвячений припиненню робіт у червні 2022 року на майданчику ліквідації залізничного переїзду на Gap Road у Санбері, на півночі Мельбурна, повідомляє ABC News Australia.

Зупинка робіт і витрати

Роботи на об'єкті зупинили 6 червня 2022 року та відновили наступного дня після передання контролю над майданчиком CFMEU — профспілці працівників будівництва, лісового господарства, гірничої промисловості та енергетики. На слуханнях також заявили, що витрати на проєкт перевищили кошторис приблизно на 6 млн австралійських доларів.

Комісія заслухала витяги із внутрішніх меморандумів підрядника John Holland. У документах, зокрема, стверджувалося, що CFMEU мала «безпрецедентний доступ» до міністрів та інших ключових представників уряду Вікторії. У меморандумах також ішлося про припущення компанії, що профспілка могла володіти значним обсягом інформації про заплановані державні тендери та впливати на тендерний процес.

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Заява про тиск на компанію

Юрист, який допомагає комісії, Кріс Янг зачитав запис внутрішньої наради підрядника. У ньому стверджувалося, що CFMEU нібито тиснула на компанію Wagstaff Piling, аби вона не виходила на роботу ввечері, та погрожувала «розправитися» з нею в разі появи на об'єкті.

За даними слухань, про ситуацію повідомили поліцію та організацію з безпеки праці WorkSafe Victoria. Поліція Вікторії не вжила заходів, оскільки розцінила випадок як питання охорони праці та безпеки. Згодом Wagstaff Piling повідомила іншим компаніям, що не працюватиме, пославшись на тиск профспілки.

Представник комісії наголосив, що всі розглянуті на слуханнях твердження наразі є заявами, частину з яких заперечували. Прем'єр Вікторії Бен Керролл заявив, що не знав про доступ CFMEU до високопосадовців і міністрів. Публічні слухання триватимуть до 20 листопада, напередодні виборів у штаті, призначених на 28 листопада.

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