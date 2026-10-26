Комісія з прав людини ПАР закликала посилити захист дітей онлайн — Daily Maverick

Комісія з прав людини Південно-Африканської Республіки (SAHRC) представила звіт із пропозиціями посилити законодавство для захисту дітей в інтернеті. Як повідомляє Daily Maverick, комісія вважає, що чинні правила не враховують ризики, пов’язані з дизайном цифрових платформ, зокрема алгоритмічними стрічками, налаштуваннями обміну даними за замовчуванням та перевіркою віку під час реєстрації.

Комісарка SAHRC Номалубі Квінана заявила, що діти вже активно користуються онлайн-платформами, тому основним питанням є належний рівень їхнього захисту. У звіті «Права дітей на приватність і безпеку на онлайн-платформах» зазначено, що технологічні компанії можуть отримувати прибуток від залучення неповнолітніх, не несучи достатньої відповідальності за пов’язані з цим ризики.

Зміни до законів

У ПАР немає єдиного документа, який би комплексно регулював цифрову безпеку дітей. Наразі ці питання охоплюють, зокрема, Закон про кіберзлочини, Закон про захист персональної інформації та Закон про фільми й публікації. Вони передбачають покарання за поширення інтимних зображень без згоди, матеріалів сексуального насильства над дітьми та встановлюють обмеження щодо обробки персональних даних неповнолітніх.

SAHRC рекомендувала парламенту та відповідним державним органам змінити положення закону про захист персональної інформації, щоб згода на обробку даних дітей була зрозумілою та усвідомленою. Комісія також пропонує поширити регулювання на пасивний збір даних, шкідливий дизайн платформ і транскордонне правозастосування.

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Серед інших рекомендацій — доповнити законодавство нормами про алгоритмічно рекомендований контент, трансляції наживо та створені штучним інтелектом матеріали сексуального насильства над дітьми. SAHRC також пропонує запровадити обов’язкову перевірку віку, зручні для дітей інструменти скарг і перевірку віку під час реєстрації SIM-карток за участю батьків або опікунів неповнолітніх.

Участь дітей і відповідальність платформ

Звіт підготовлено після конференції за участю державних органів, структур ООН, регуляторів, технологічних компаній, громадських організацій і дітей, що відбулася 28 березня 2026 року в Йоганнесбурзі. Дитячі учасники ухвалили декларацію із закликом до уряду, платформ, шкіл, батьків і громадських організацій враховувати їхні права у формуванні правил онлайн-безпеки.

Комісія також пропонує надати регуляторам повноваження проактивно оцінювати безпеку платформ за принципом безпеки за проєктуванням, а не діяти лише після отримання скарг. Квінана наголосила, що складність становить і підзвітність платформ, зареєстрованих за кордоном, тому SAHRC рекомендувала надати регуляторам екстериторіальні слідчі повноваження.

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