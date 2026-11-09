Комітет Белуджистану занепокоєний витратами на 12,11 млрд рупій — Dawn

У Кветті, Пакистан, Комітет з державних рахунків Асамблеї Белуджистану висловив серйозне занепокоєння щодо витрат департаменту комунікацій і робіт провінції на понад 12,11 млрд пакистанських рупій у 2023–2024 фінансовому році. Ці витрати в аудиті були позначені як нерегулярні, повідомляє Dawn.

Питання розглянули на засіданні під головуванням депутата провінційної асамблеї Асгара Алі Таріна. Члени комітету вивчили аудиторський звіт за 2023–2024 фінансовий рік і зажадали пояснень від посадовців щодо масштабу таких витрат.

Невикористані бюджетні кошти

Комітет також розглянув фінансові показники департаменту за 2022–2023 рік. Із понад 44,42 млрд рупій виділених коштів приблизно 3,24 млрд рупій не використали, а асигнування були списані після завершення фінансового року.

Члени комітету поставили під сумнів невикористання грошей, зазначивши, що їх слід було своєчасно повернути, щоб спрямувати на інші необхідні проєкти розвитку. Також вони висловили занепокоєння призначенням директорів проєктів для програм розвитку, хоча відповідні державні департаменти вже могли виконувати такі завдання. Комітет запросив відомості про службові автомобілі, зарплати й адміністративні витрати.

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Спеціальні аудити та відшкодування

Комітет розпорядився провести спеціальний аудит проєктів у Насірабаді, Нушкі, Жобі та інших районах, зокрема Схеми водопостачання рівнини Каччі й Проєкту розвитку засобів до існування та підприємництва Белуджистану.

Під час розгляду виплат підрядникам комітет виявив переплати на 90,34 млн рупій у різних будівельних підрозділах за 2021–2022 роки. За даними аудиту, вони виникли через помилки в розрахунках і застосування неузгоджених тарифів; комітет доручив відшкодувати всю суму.

Ще одну нерегулярність на 40,41 млн рупій пов’язали з оплатою будівельних робіт в обсягах, що перевищували передбачені документами PC-I, кошторисами та контрактами. Посадовцям доручили забезпечити повне відшкодування цієї суми впродовж 10 днів. Решту аудиторських зауважень перенесли на засідання 30 листопада.

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