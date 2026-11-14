Комітет Дар-Хамар заявив про вбивство 10 цивільних в Ан-Нухуді — Anadolu Agency

Комітет з надзвичайних ситуацій Дар-Хамар заявив, що бійці воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF) від четверга вбили 10 беззбройних цивільних у місті Ан-Нухуд у штаті Західний Кордофан у Судані. За даними Anadolu Agency, Ан-Нухуд є другим за величиною містом штату.

Заява місцевого комітету

У комітеті повідомили про погіршення безпекової ситуації в різних районах міста. За твердженням комітету, бійці RSF, які пересувалися на мотоциклах, здійснювали напади в кількох кварталах Ан-Нухуда.

Комітет також заявив про повне припинення зв'язку в місті, зокрема про втрату доступу до сервісу Starlink. За його даними, бійці RSF продовжують грабувати крамниці, здійснювати рейди по домівках і залякувати мешканців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бої в Кордофані

RSF контролюють Ан-Нухуд — головне місто району Дар-Хамар — із травня 2025 року. Коментаря від угруповання після повідомлення комітету не надходило.

Напередодні суданські посадовці заявили, що армія та союзні їй сили після боїв із RSF взяли під контроль місто Аль-Хувай, розташоване приблизно за 100 кілометрів від Ан-Нухуда. 7 листопада військові джерела повідомили Anadolu Agency, що армія взяла під контроль Аяль-Бахіт на північний захід від Аль-Хувая.

Бойові дії між суданською армією та RSF посилилися в Північному, Західному й Південному Кордофані з 25 жовтня минулого року. Війна в Судані, що почалася у квітні 2023 року, забрала десятки тисяч життів і змусила майже 13 мільйонів людей залишити свої домівки, за оцінками ООН.

Читай нас у