Комітет Держдуми рекомендував схвалити штрафи за дискредитацію цінностей — Meduza English

Комітет Державної думи Росії — держави-агресора — з кримінального та адміністративного законодавства рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт про штрафи за поширення матеріалів, які дискредитують традиційні духовно-моральні цінності або пропагують відмову від них. Про це повідомляє Meduza. Рекомендацію комітет ухвалив 9 листопада, а дату першого читання законопроєкту на момент публікації не визначили.

Які штрафи пропонують

За поширення таких матеріалів фізичних осіб планують штрафувати на суму від 5 тис. до 10 тис. рублів, а за повторне порушення — до 150 тис. рублів. Для посадовців штрафи становитимуть від 50 тис. до 100 тис. рублів, а за повторне порушення — до 400 тис. рублів. Юридичним особам можуть загрожувати стягнення від 500 тис. до 700 тис. рублів, а за повторне порушення — до 3 млн рублів.

Окремі санкції пропонують запровадити за невиконання вимог Роскомнагляду щодо видалення матеріалів. Для фізичних осіб штрафи становитимуть від 10 тис. до 20 тис. рублів, для посадовців — від 100 тис. до 200 тис. рублів, для юридичних осіб — від 700 тис. до 1 млн рублів. За повторні порушення передбачено штрафи від 200 тис. до 300 тис. рублів для фізичних осіб, від 600 тис. до 800 тис. рублів для посадовців та від 3 млн до 5 млн рублів для юридичних осіб.

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Хто розглядатиме справи

Адміністративні справи щодо поширення відповідних матеріалів має порушувати Міністерство культури Росії, а справи про невиконання вимог щодо їх видалення — Роскомнагляд. Відповідальність не застосовуватимуть, якщо власник сервісу видалить твір, визнаний таким, що дискредитує традиційні цінності, протягом 24 годин після анулювання прокатного посвідчення.

Співавтор законопроєкту, депутат Держдуми Сергій Боярський заявив, що термін «фізичні особи» у документі стосується власників соціальних мереж, а не їхніх користувачів. Перелік традиційних російських духовно-моральних цінностей міститься в указі президента Росії, підписаному у листопаді 2022 року. До нього, зокрема, віднесено життя, гідність, права і свободи людини, патріотизм, міцну сім’ю, гуманізм, милосердя, справедливість, історичну пам’ять та єдність народів Росії.

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