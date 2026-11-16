Комітет Кіпру схвалив участь уповноваженої в органі протидії насильству — Cyprus Mail

Парламентський комітет з прав людини на Кіпрі схвалив законопроєкт про участь уповноваженої з гендерної рівності в національному координаційному органі із запобігання та протидії насильству щодо жінок. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Розширення складу органу

Погоджена поправка передбачає розширення складу координаційного органу. До нього має увійти чинна уповноважена з гендерної рівності Джозі Крістодулу як безоплатна членкиня.

Голова комітету та депутат від партії Akel Христос Христофідес заявив, що тривалість участі уповноваженої в органі буде пов’язана зі строком її повноважень на посаді.

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Підготовка ширших законодавчих змін

Речник міністерства юстиції підтвердив, що міністр Костас Фітіріс погодився з пропозицією. За його словами, відомство готує законопроєкт для перегляду низки законів у межах ширшого узгодження з європейським законодавством щодо запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству.

У міністерстві повідомили, що зміни готують приблизно до 12 законодавчих актів. Христофідес зазначив, що запропонований закон доцільно просувати окремо, аби зміна могла бути впроваджена одразу, не чекаючи подання до парламенту ширшого пакета поправок у першій половині 2027 року.

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