В Ізраїлі комітет Кнесету з організаційних питань рекомендував призначити голову партії «Наш дім Ізраїль», депутата Авігдора Лібермана головою тимчасового Комітету з закордонних справ і оборони нового скликання парламенту. Рішення підтримали 13 депутатів, дев’ятеро проголосували проти, повідомляє Jerusalem Post.

Тимчасовий комітет із 17 депутатів

Комітет має складатися з 17 членів. Серед названих у рішенні представників — четверо депутатів від «Лікуду»: Боаз Бісмут, Яаков Бардуго, Офір Кац та Еліша Мадан. Фракцію «Б’яхад» представлятимуть Рам Бен-Барак і Керен Тернер, демократів — Яїр Голан, партію Раам — Йоав Сегаловіц, а партію «Наш дім Ізраїль» — Авігдор Ліберман.

Також до переліку увійшли Лімор Сон Гар-Мелех від «Оцма єгудіт», Ельякім Старк від «Об’єднаного юдаїзму Тори», Інон Азулай від ШАС і Сімха Ротман від «Релігійної сіоністської партії».

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За законом у новому Кнесеті наразі немає лідера опозиції, тому прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу не зобов’язаний проводити регулярні брифінги з безпекових питань для представників опозиції. У разі призначення Лібермана головою тимчасового профільного комітету очікується, що він матиме прямий контакт із прем’єром щодо питань безпеки та дипломатії.

Звернення Ейзенкота до прем’єра

Водночас голова партії «Яшар», депутат Гаді Ейзенкот звернувся до Нетаньягу із закликом виявляти стриманість та обережність під час ухвалення безпекових і державних рішень у перехідний політичний період. Він закликав не вдаватися до заходів, які не є невідкладними, та утриматися від рішень, що, на його думку, можуть підірвати довіру суспільства до державних інституцій.

У листі Ейзенкот заявив, що Нетаньягу очолює уряд, який більше не має довіри Кнесету, а його подальше перебування на посаді підтримують 46 депутатів. Він також висловив занепокоєння повідомленнями про можливе врахування сторонніх міркувань у питаннях безпеки та застеріг від ситуації, за якої керівникам силових структур доведеться вирішувати конституційні дилеми через політичні рішення.

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