Комітет Конгресу Чилі передав бюджет науки з негативним висновком — The Rio Times

Спільний бюджетний комітет Конгресу Чилі 5 листопада передав до Палати депутатів бюджетну статтю Міністерства науки на 2027 рік із негативним висновком. Раніше, 21 жовтня, її відхилив бюджетний підкомітет.

Як повідомляє The Rio Times, спільний комітет, до якого входять сенатори й депутати, повторно не голосував за фінансування Міністерства науки. Уряд не подав поправок до цієї частини проєкту бюджету, тому її передали на подальший розгляд із негативним висновком.

Розгляд інших бюджетних статей

Того ж дня комітет схвалив бюджетні статті міністерств охорони здоров’я, оборони, закордонних справ, економіки та державних земель. Статтю Міністерства фінансів підтримали одностайно — 26 голосами проти нуля.

Водночас окремим голосуванням було відхилено розділ про Митну службу у складі бюджету Мінфіну. Програма первинної медичної допомоги, яку фінансує державний медичний страховик Fonasa, набрала по 12 голосів «за» і «проти» та також не була схвалена.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Параметри бюджету та подальша процедура

Бюджетне управління Чилі Dipres запланувало видатки на 2027 рік у розмірі 91,2 трлн чилійських песо — приблизно 93 млрд доларів. Це на 1,5% більше в реальному вимірі, ніж очікувані видатки 2026 року.

Уряд також заклав структурний дефіцит на рівні 1,8% ВВП. Для 2026 року цільовий показник становив 2,6% ВВП, тоді як Dipres оцінює його на рівні 2,3%.

Далі законопроєкт про бюджет розглядатиме Палата депутатів, після чого він надійде до Сенату. Документ подали до Конгресу 30 вересня, а парламент має 60 днів для його ухвалення.

Читай нас у