Комітет МОЗ Ізраїлю подав рекомендації для реформи жіночого здоров’я — Jerusalem Post

Комітет при Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю подав рекомендації щодо реформи системи охорони здоров’я для жінок. Вони передбачають перехід від окремих рішень, зосереджених переважно на вагітності, пологах і гінекології, до політики, що охоплює потреби жінок на всіх етапах життя. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Комітет очолювала Малі Куша, а над рекомендаціями працювали вісім груп експертів. Їхній підхід базується на дослідженнях про вплив біологічних, гендерних, соціальних і культурних відмінностей на профілактику, діагностику, лікування та результати медичної допомоги.

Рання діагностика та ендометріоз

Для дітей, підлітків і молодих жінок комітет рекомендував посилити профілактику й раннє виявлення проблем психічного здоров’я, розладів харчової поведінки, анемії та ендометріозу. Також пропонується розвивати проактивні медичні послуги.

За даними дослідження організації Endo Israel, середня затримка з діагностуванням ендометріозу в Ізраїлі становить 11,2 року. Від появи симптомів до першого звернення до медичного працівника в середньому минає 4,6 року, а після цього до встановлення діагнозу — ще 6,6 року.

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У дослідженні майже 2 тисяч жінок і дівчат із діагностованим ендометріозом половина повідомила про одночасну наявність від 11 до 15 симптомів із різних систем організму. Серед них були менструальний біль, втома й виснаження, проблеми з травленням, здуття живота та біль під час або після статевого контакту.

Опитування майже 900 жінок із діагностованим ендометріозом показало, що до встановлення діагнозу пацієнток нерідко направляли до гастроентерологів, ортопедів, урологів і психіатрів. Згідно з даними Endo Israel, майже 64% опитаних вважали, що медична система не має для них рішення.

Допомога в дорослому та літньому віці

Комітет також рекомендував забезпечити безперервні послуги з охорони психічного здоров’я в дорослому віці, адаптовані до травм, насильства, вагітності й пологів, гормональних змін та соціальних чинників ризику. Окремо пропонується інтегрувати допомогу під час менопаузи у стандартну систему послуг: підвищувати обізнаність, навчати медичних працівників і поліпшувати доступ до діагностики та лікування.

Для старших жінок рекомендації охоплюють профілактику, діагностику й лікування хронічних захворювань, а також серцево-судинне здоров’я, стан кісток, когнітивні функції, біль і фізичне функціонування. МОЗ Ізраїлю повідомило, що вивчає пропозиції комітету під час підготовки багаторічного плану дій.

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