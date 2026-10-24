Комітет на Ко-Пхангані рекомендував анулювати візу ізраїльтянці — Jerusalem Post

На тайському острові Ко-Пханган спеціальний комітет рекомендував анулювати візу 33-річній громадянці Ізраїлю Ейнав Ашуель після скарг щодо її поведінки стосовно працівників готелю та туристів. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву районної адміністрації острова.

Скарги до поліції

За даними адміністрації Ко-Пхангана, проти Ашуель подали дві заяви до поліції. Влада стверджує, що під час відвідування національного парку Тан-Садет і готелю вона користувалася послугами без оплати, кричала, лаялася та ображала працівників. Також їй закидають погрози фізичною шкодою персоналу й туристам.

Рекомендацію щодо скасування візи ухвалили на засіданні комітету, яке очолював голова району Ко-Пханган Паїсіт Тонгчароен. У ньому брали участь представники місцевої, імміграційної та туристичної поліції, а також місцеві посадовці. Матеріали передали імміграційній поліції для подальших дій.

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Водночас тайська влада не підтвердила, чи візу Ашуель уже анулювали і чи депортували її з країни. Відповіді від самої жінки та ізраїльського МЗС щодо звинувачень на момент публікації не надходили.

Посилення контролю за туристами

Наприкінці березня цей самий комітет рекомендував скасувати візи трьом ізраїльтянам, які на сусідньому острові Ко-Тао демонстрували прапори руху Хабад із написом «Месія», роздавали листівки та запрошували людей на заходи до Песаха через групи у WhatsApp. За інформацією сайту Хабаду, згодом їх депортували.

У квітні голова району Ко-Пханган заявив, що за попередній період влада анулювала візи 13 іноземним туристам через неналежну поведінку. Ізраїльське посольство в Бангкоку у травні також закликало громадян Ізраїлю дотримуватися місцевих законів після посилення контролю в провінції Пхукет.

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