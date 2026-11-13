Комітет Німеччини завершив зміни до проєкту бюджету на €560,9 млрд — Tagesschau

Бюджетний комітет Бундестагу завершив внесення змін до проєкту федерального бюджету Німеччини на 2027 рік обсягом близько 560,9 млрд євро. Водночас керівництво уряду продовжує шукати близько 5 млрд євро для зниження податку на електроенергію, повідомляє Tagesschau.

Кошти для зниження податку

Під час так званого засідання з доопрацювання бюджету депутати вносили останні зміни до бюджетного проєкту. Цього разу увага була прикута до питання, чи можна буде знайти кошти для виконання обіцянки канцлера щодо зниження податку на електроенергію.

За даними видання, знайти мільярди євро безпосередньо під час нічного засідання було малоймовірно: учасники могли перерозподіляти переважно суми на рівні мільйонів. Після роботи комітету залишилося питання, чому в найбільшому бюджеті в історії Німеччини не вдалося знайти менш як 1% загального обсягу, тобто близько 5 млрд євро, на цю податкову ініціативу.

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Невдоволення у фракції ХДС/ХСС

Питання зниження податку спричинило невдоволення у фракції ХДС/ХСС. Її представники були незадоволені попередніми результатами бюджетних переговорів і розраховували на більше рішень щодо проєктів, які підтримує союз. У неофіційних розмовах також лунали припущення, що частина депутатів може не підтримати федеральний бюджет загалом.

Керівництво уряду планує обговорити можливі рішення до засідання коаліційного комітету, запланованого на наступний вівторок. Політик ХДС Пауль Цимяк заявив в ефірі ARD, що впевнений у можливості зробити перший крок до зниження податку, якщо всі сторони цього захочуть. Він також назвав себе обережним оптимістом.

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