Комітет ООН визнав порушення прав жінки у Британії — Dawn

Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок заявив, що Велика Британія порушила права молодої жінки, яка наклала на себе руки під час приватного обвинувачення у нібито неправдивому повідомленні про зґвалтування. Про це повідомляє Dawn.

Повідомлення про сексуальне насильство

У 2012 році жінка, якій тоді було 22 роки, звернулася до поліції, повідомивши про сексуальне насильство. За даними комітету, їй діагностували біполярний розлад. Поліції вона сказала, що вважала: чоловік міг одурманити її наркотиками.

Після первинного розслідування поліція вирішила не висувати обвинувачення чоловікові, оскільки не вбачала «реалістичної перспективи обвинувального вироку», зазначили в CEDAW.

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Приватне обвинувачення

Після цього чоловік розпочав проти жінки приватне обвинувачення, стверджуючи, що вона подала неправдиву заяву про зґвалтування. Комітет ООН дійшов висновку, що Велика Британія не забезпечила жінці належного захисту.

За висновком CEDAW, це провадження позбавило її права на анонімність, яке зазвичай надають імовірним потерпілим від зґвалтування. Це також вплинуло на її доступ до служб підтримки, зокрема було скорочено кількість консультацій.

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