Комітет ООН з прав людини заявив, що люди не потребують дозволу або визнання з боку держави, аби створити об’єднання чи вступити до нього. Нові рекомендації викладено в Загальному коментарі №38 щодо тлумачення статті 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка гарантує свободу асоціацій, повідомляє UN News.

Зареєстровані й неформальні об’єднання

Комітет наголосив, що вибір створювати або долучатися до зареєстрованих чи неформальних об’єднань належить винятково самим людям. Сам факт членства в незареєстрованій асоціації не може бути підставою для кримінального переслідування чи покарання.

Свобода асоціацій дає людям змогу добровільно об’єднуватися, зокрема на робочому місці, для досягнення спільних цілей. У комітеті назвали це право одним із наріжних каменів демократії та умовою для реалізації інших прав. Водночас там зазначили, що напади на це право та його порушення є показником ширшого наступу на права людини, верховенство права і демократію.

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Захист незгоди та міжнародної співпраці

Право на свободу асоціацій поширюється також на ідеї та діяльність, які можуть вважатися суперечливими, проявами незгоди або такими, що порушують усталений порядок. Це, зокрема, стосується мирних колективних акцій громадянської непокори.

Комітет застеріг від зловживань законами про боротьбу з тероризмом і національну безпеку, зокрема нечіткими нормами проти так званих екстремістських або небажаних організацій. Асоціації мають право шукати, отримувати та використовувати фінансування, включно з іноземним, а також співпрацювати на міжнародному рівні без ризику отримати ярлик «іноземного агента», подібний ярлик або бути оголошеними загрозою для національної безпеки.

Обмеження свободи асоціацій можливі лише як виняток: вони повинні мати чітку законну підставу, переслідувати легітимну мету, бути необхідними та пропорційними. Примусове призупинення діяльності чи розпуск об’єднання, за позицією комітету, можуть застосовуватися тільки як крайній захід і мають супроводжуватися судовими гарантіями.

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