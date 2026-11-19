Комітет ООН з прав людини застеріг від зловживання антитерористичним законодавством та нормами про національну безпеку на тлі очікуваного рішення Верховного суду Великої Британії щодо законності заборони Palestine Action. Про це повідомляє The Guardian.

Рекомендації комітету ООН

У перших комплексних рекомендаціях щодо свободи об’єднань комітет розкритикував нечітко сформульовані закони, спрямовані проти «екстремізму» або «небажаних» організацій. Документ не містить прямої згадки про Palestine Action.

Віцеголова комітету Елен Тігруджа заявила, що рішення підготувати рекомендації було зумовлене подіями, зокрема у Великій Британії, Північній Кореї, росії, Китаї та Ізраїлі. За її словами, національна безпека й боротьба з тероризмом можуть бути законними підставами для обмеження свободи об’єднань, однак ці цілі часто нечітко визначають у національному законодавстві та використовують для криміналізації об’єднань.

Вона згадала серед тих, кого це може стосуватися, кліматичних активістів, дитячі та молодіжні рухи, правозахисників, журналістів і профспілковців. У рекомендаціях також зазначено, що захист прав людини, повідомлення про їхні порушення або вимоги притягнути винних до відповідальності самі по собі не можуть вважатися загрозою чи порушенням громадського порядку.

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Оскарження заборони Palestine Action

Торішнє рішення заборонити Palestine Action критикували правозахисні групи, політики різних поглядів, колишній директор служби державного обвинувачення та колишній керівник служби безпеки. Palestine Action стала першою групою прямої дії, забороненою відповідно до британського Закону про тероризм, поряд з такими угрупованнями, як «Аль-Каїда» та Boko Haram.

Раніше цього місяця Верховний суд заслухав оскарження заборони, а рішення у справі ще очікують. У позові стверджується, що заборона непропорційно втручається у права на свободу слова та протест.

Співзасновниця Palestine Action Худа Амморі, яка подала позов, заявила, що уряд використовує терористичне маркування для придушення політичного інакомислення. Вона також сказала, що у разі відмови британських судів скасувати заборону вони звернуться до Європейського суду з прав людини.

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