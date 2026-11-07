Економічний координаційний комітет Пакистану (ECC) доручив Міністерству національної продовольчої безпеки та досліджень упродовж трьох місяців підготувати механізм дерегуляції державного встановлення цін на тютюн. Рішення ухвалили під час розгляду мінімальних індикативних цін на тютюновий урожай 2026 року.

Як повідомляє The Express Tribune, ECC погодив пропозицію щодо цінового регулювання, схвалену Пакистанською тютюновою радою (PTB). Водночас комітет наголосив на потребі розробити стратегію виходу федерального уряду з процесу встановлення цін.

Ціни та тютюновий збір

Міністерство запропонувало зберегти для врожаю 2026 року мінімальні індикативні ціни та ставки тютюнового збору на рівні 2025 року. ECC схвалив цю пропозицію та доручив міністерству подати план дерегуляції цінового механізму.

PTB уповноважена сприяти вирощуванню, виробництву й експорту тютюну та тютюнових виробів. Мінімальні індикативні ціни для різних сортів тютюну федеральний уряд встановлює відповідно до Ординансу про Пакистанську тютюнову раду 1968 року.

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На засіданні також розглядали, чому запропоновані на 2026 рік ціни для частини видів тютюну були нижчими, ніж у 2025-му, чому White Patta/Rustica виглядав дорожчим за інші види та чому цінова динаміка відрізняється залежно від сорту.

Розрахунок мінімальної ціни

За інформацією, наданою ECC, максимальну ціну розраховували на основі собівартості виробництва, середньої інфляції за вісім місяців попереднього року та фіксованої маржі прибутку в 5%. Для тютюну Flue-Cured Virginia базову собівартість на 2026 рік визначили на рівні 473,61 пакистанської рупії за кілограм. Із застосуванням інфляції за січень—серпень 2025 року на рівні 5,43% мінімальна індикативна ціна становила 523 рупії за кілограм.

PTB також зазначала, що середній показник інфляції за серпень 2026 року становив 9,26% проти 5,43% за відповідний період 2025 року. За застосування показника 9,26% мінімальна індикативна ціна для Flue-Cured Virginia становила б 541,14 рупії за кілограм. Голова Федеральної ради доходів звернув увагу на потребу врахувати експортний надлишок тютюну, оскільки обсяги виробництва високі, а внутрішнє споживання низьке.

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