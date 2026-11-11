Комітет Палати представників США готує повістку Дженсену Хуангу — TechCrunch

Комітет Палати представників США із закордонних справ готує повістку генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу, якщо він не відповість на запит про участь у закритому спільному брифінгу. Про це повідомляє TechCrunch із посиланням на Bloomberg та двох республіканців у Палаті представників.

Запит комітетів

Тижнем раніше республіканці Браян Маст, Джон Муленаар і Рік Кроуфорд надіслали Хуангу листа з проханням взяти участь у спільному закритому брифінгу їхніх комітетів. Вони хочуть поставити запитання щодо його стосунків з Еліс Хуанг — топменеджеркою Megaspeed, яку в матеріалі названо ймовірною китайською шпигункою.

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Строк для відповіді

Голова комітету Палати представників з питань Китаю Джон Муленаар заявив у середу в ефірі Fox Business, що Хуанг має відповісти на запит до завершення дня. За словами Муленаара, якщо керівник Nvidia не погодиться на брифінг, йому, ймовірно, вручать повістку.

Браян Маст, який очолює комітет Палати представників із закордонних справ, того ж дня повідомив, що його комітет готує повістку на випадок відсутності відповіді від Хуанга. Nvidia не надала TechCrunch коментаря на момент публікації.

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