У США Комітет Палати представників з енергетики та торгівлі розпочав наглядову перевірку Nvidia щодо того, як компанія реагувала на звинувачення стосовно її колишнього генерального директора Дженсена Хуанга, можливого втручання у федеральне розслідування та ймовірно незаконного експорту напівпровідників до Китаю.

Голова комітету Бретт Гатрі у листі від 18 листопада звернувся до тимчасової генеральної директорки Nvidia Колетт Кресс із проханням провести брифінг не пізніше 2 грудня. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Які твердження розглядає комітет

За даними комітету, він розглядає твердження про позашлюбні стосунки Хуанга з Аліс Хуанг, представницею керівництва Megaspeed, яку підозрюють у зв’язках із китайською розвідкою. Окремо перевіряють повідомлення про те, що високопоставлений представник Nvidia міг намагатися втрутитися у федеральне розслідування, яке стосувалося компанії.

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Гатрі заявив, що ці повідомлення порушують серйозні питання щодо дотримання Nvidia федерального законодавства про експортний контроль та ефективності внутрішніх запобіжників компанії. Комітет також зазначив, що перевірка здійснюється в межах його наглядових повноважень у питаннях міжштатної й зовнішньої торгівлі, захисту споживачів та виконання федеральних законів.

Контекст щодо Megaspeed

У листі комітету також ідеться, що органи влади США та Сінгапуру раніше розслідували діяльність Megaspeed, одного з клієнтів Nvidia. Компанію підозрювали у сприянні китайським компаніям в обході американських обмежень на експорт передових чипів.

12 листопада Дженсен Хуанг оголосив, що залишає посаду генерального директора Nvidia. Згодом компанія призначила свою фінансову директорку Колетт Кресс тимчасовою очільницею.

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