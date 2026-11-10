Комітет Палати представників США закликав допитати свідків у справі Епштейна — CNBC

Комітет Палати представників США з нагляду та урядової реформи оприлюднив критичний звіт щодо дій федерального уряду під час розслідувань стосовно Джеффрі Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл. Як повідомляє CNBC, комітет закликав Міністерство юстиції США допитати або повторно опитати ключових свідків, які мають інформацію про торгівлю Епштейна молодими жінками та дівчатами з метою сексуальної експлуатації.

Вимоги до Міністерства юстиції

У звіті також міститься заклик ретельніше розслідувати твердження про можливу злочинну діяльність осіб, пов’язаних з Епштейном. Окремо комітет запропонував надати постраждалим доступ до їхніх матеріалів без редагувань.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Голова комітету, республіканець від штату Кентуккі Джеймс Комер, заявив, що федеральний уряд десятиліттями не виправдовував очікувань постраждалих від злочинів Епштейна та Максвелл.

Пропозиція для Конгресу

Комітет також закликав Конгрес ухвалити законопроєкт, ініційований Комером. Ініціатива має дозволити постраждалим від сексуального насильства вільно розповідати про пережите, навіть якщо вони підписували угоди про нерозголошення.

Читай нас у