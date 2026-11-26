У США Комітет з фінансових послуг Палати представників передав на розгляд усієї палати законопроєкт, який має закріпити Стратегічний резерв біткоїнів на рівні закону. Документ забороняє федеральному уряду продавати, обмінювати, виставляти на аукціон, обтяжувати заставою або в інший спосіб відчужувати біткоїни з резерву щонайменше 20 років, повідомляє CoinDesk.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт H.R. 8957 має назву American Reserve Modernization Act of 2026. Його 21 травня представили республіканець від Аляски Нік Бегіч і демократ Джаред Голден.

У разі ухвалення документа міністр фінансів США протягом 180 днів має створити Стратегічний резерв біткоїнів, а також окремий запас інших криптовалют. Ініціатива зобов'язує готувати звіти про підтвердження резервів і провести облік цифрових активів, якими володіють федеральні відомства.

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Комітет схвалив законопроєкт 16 вересня 28 голосами проти 21. Усі голоси «за» належали республіканцям, а всі демократи проголосували проти. Формально документ передали Палаті представників 24 листопада, після чого він став придатним для розгляду в залі палати.

Строки розгляду

Законопроєкт розвиває указ президента Дональда Трампа від 6 березня 2025 року про створення Стратегічного резерву біткоїнів. Якщо документ стане законом, скасувати цю політику буде складніше. Водночас резерв, створений указом, зберігатиметься навіть у разі провалу законопроєкту, але майбутній президент зможе змінити або припинити його без рішення Конгресу.

Для набуття чинності законопроєкт має пройти голосування в Палаті представників і Сенаті та бути підписаний президентом до завершення роботи нинішнього складу Конгресу 3 січня. За даними Arkham, на момент публікації адреси, пов'язані з урядом США, містили 306 795 BTC вартістю понад 18,7 млрд доларів.

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