Комітет Паризької угоди назвав три країни без NDC — Climate Home News

Комітет з імплементації та дотримання Паризької угоди назвав Демократичну Республіку Конго, Сенегал і КНДР країнами, які не подали національно визначені внески (NDC) та не реагували на пропозиції допомоги з підготовкою кліматичних планів. Про це повідомляє Climate Home News.

Назви трьох держав внесли до примітки в річному звіті комітету. Там зазначили, що рішення ухвалили з метою сприяння взаємодії. Представників ДР Конго, Сенегалу та КНДР запросили на засідання комітету на початку 2027 року, щоб визначити можливі труднощі й обмеження.

Відсутність відповіді на звернення

У липні комітет повідомляв, що 12 країн не відповіли на неодноразові спроби обговорити причини неподання NDC. У вересні його члени вирішили назвати держави, які систематично не виходять на зв’язок, у щорічному звіті до кліматичного саміту COP.

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На час публікації звіту лише ДР Конго, Сенегал і КНДР не передали NDC або дворічний звіт про прозорість та не відповіли на жодне повідомлення комітету, попри кілька нагадувань. У звіті водночас зазначено, що затримки можуть бути пов’язані з національними можливостями та обставинами окремих держав.

Зобов’язання за Паризькою угодою

Паризька угода 2015 року зобов’язує її сторони кожні п’ять років подавати NDC — документи з цілями зі скорочення викидів. Кожен наступний план має бути амбітнішим за попередній. Третій раунд таких планів із цілями на 2035 рік мав бути поданий до лютого 2025 року.

Більшість країн пропустили цей термін, однак згодом подали документи. За даними видання, без нових NDC залишаються близько 30 держав, переважно з невеликими обсягами викидів; серед них також Єгипет, В’єтнам і Аргентина. Комітет має дорадчий, а не каральний характер і намагається допомагати урядам усунути перешкоди для підготовки кліматичних планів.

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