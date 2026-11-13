Комітет парламенту Кіпру заявив про потребу в новій будівлі — Cyprus Mail

Фінансовий комітет Палати представників Кіпру заявив про нагальну потребу в новій будівлі парламенту в Нікосії. Депутати всіх партій, представлених у комітеті, погодилися, що нинішні приміщення застаріли, повідомляє Cyprus Mail.

Заступник постійного секретаря Палати представників Андреас Христодулу повідомив, що лише торік на ремонт витратили 200 тисяч євро. За його словами, проблеми, пов’язані зі здоров’ям і безпекою, надалі посилюватимуться. У парламентському бюджеті на наступний рік передбачено 30 тисяч євро на оновлення архітектурних планів, однак рішення про спорудження нової будівлі він назвав політичним.

Позиції депутатів

Голова комітету, депутат партії ДІКО Хрісіс Пантелідіс, закликав колег діяти одностайно. Лідер партії «Альма» Одіссеас Міхаїлідіс зазначив, що перші плани підготували 1995 року та кілька разів оновлювали, однак Міністерство транспорту не демонструвало готовності реалізувати проєкт. Він запропонував передати теперішню будівлю парламенту одному з підрозділів державної служби.

Депутат партії «Пряма демократія» Янніс Лауріс поставив під сумнів вартість проєкту, зауваживши, що шкода витрачати 150 мільйонів євро на будівлю за планами 1995 року. Представник ДІСІ Деметріс Деметріу заявив, що парламентові слід упевнено рухатися вперед. Депутат АКЕЛ Арістос Даміану також вказав, що кімнати комітетів не можуть умістити гостей.

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Плани та видатки

Палата представників Кіпру, заснована 1960 року, нині засідає на проспекті Неру в Нікосії. У 2018 році Міністерство транспорту визначило пагорб Айос-Георгіос, також відомий як пагорб ПАСИДІ, місцем для нового парламентського комплексу. Проєкт, обраний на міжнародному архітектурному конкурсі, передбачає круглу залу засідань, заглиблену в пагорб.

Тендер на будівництво комплексу та археологічного парку оголосили у січні 2020 року з орієнтовною вартістю 95 мільйонів євро. Розкопки виявили сліди поселення епохи халколіту, датовані серединою III тисячоліття до нашої ери, а витрати та затримки призвели до зупинки проєкту. У бюджеті Палати представників на 2026 рік заклали 20 тисяч євро на оновлення тендерної документації за умови політичного рішення уряду; орієнтовну вартість будівництва тоді оцінювали приблизно у 100 мільйонів євро.

Бюджет парламенту на наступний рік становить 36,9 мільйона євро. На 2028 і 2029 роки прогнозують щорічні видатки на рівні 38,2 мільйона євро.

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