Комітет парламенту Пакистану викликав керівників поліції у справі Хіни Джавед — Dawn

Постійний комітет Національної асамблеї Пакистану з питань внутрішніх справ і контролю за наркотиками викликав керівників поліції провінції Пенджаб для звіту про розслідування ймовірного вбивства Хіни Джавед. Засідання заплановане на 29 жовтня о 14:00 у будівлі парламенту в Ісламабаді, повідомляє Dawn.

Звіт поліції та перевірка справи

На засідання мають прибути генеральний інспектор поліції Пенджабу, регіональний і міський керівники поліції Равалпінді, старший суперінтендант із розслідувань та додатковий генеральний інспектор Департаменту контролю за злочинністю. Вони мають поінформувати членів комітету про останні події в резонансній справі.

Уряд Пенджабу також сформував комітет із трьох високопосадовців для перевірки розслідування. До нього увійшли додатковий генеральний інспектор Департаменту контролю за злочинністю Сохаїл Чатта, заступник генерального інспектора поліції Лахора Шоаїб Хуррам Джанбаз і старший суперінтендант із розслідувань у Равалпінді Саіфулла. Комітет уже відвідав Равалпінді, оглянув місце події, зустрівся з родиною загиблої та опитав її чоловіка й домашнього працівника у в'язниці Адіала.

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Матеріали експертиз

Чоловіка Джавед і домашнього працівника помістили під судовий арешт у зв'язку зі справою. Згідно з аналізом розтину та ДНК-звітів, на руках і передпліччях жінки виявили синці, а на шиї — рану глибиною 27 сантиметрів.

У звіті зазначено, що ДНК зі слідів крові, простирадла, яке, за версією слідства, використовували для удушення, дверного замка та ручки збіглося з ДНК домашнього працівника. Досліджували також змиви з нігтів лівої руки загиблої, зразки з її тіла та фрагменти простирадла зі слідами крові й сперматозоїдів. У спальні квартири вилучили частину килима з підозрілими плямами; у звіті сказано, що вони відповідали крові та спермі, віднесеним до Зішана Аршада.

Родина Хіни Джавед знову заявила про недовіру до розслідування поліції Равалпінді та висловлювань керівника Департаменту контролю за злочинністю. Близькі загиблої вимагають створення судової комісії й стверджують, що поліція захищає головного обвинуваченого, натомість покладаючи відповідальність на домашнього працівника.

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