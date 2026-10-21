Комітет парламенту Південної Кореї має ухвалити звіт щодо спецінспектора — Korea Herald

Комітет із законодавства та судочинства парламенту Південної Кореї у четвер має ухвалити звіт за підсумками слухань щодо кандидатури Чхве Кіль Су на посаду спеціального інспектора. Про це повідомляє Korea Herald. Ухвалення документа може покласти край десятирічній вакансії на цій посаді, яка триває з 2016 року.

Звіт за підсумками слухань

Слухання щодо Чхве, колишнього високопоставленого прокурора, відбулися приблизно місяць тому. Президент Лі Чже Мьон висунув його кандидатуру в серпні з-поміж трьох претендентів, рекомендованих політичними партіями та асоціацією адвокатів.

Раніше цього тижня представники влади й опозиції домовилися включити до звіту як позитивні, так і негативні оцінки відповідності Чхве цій посаді.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посада вакантна з 2016 року

Посаду спеціального інспектора створили у 2014 році. До його повноважень належить розслідування ймовірних порушень, пов’язаних із чоловіком або дружиною президента, близькими родичами глави держави та високопосадовцями президентської адміністрації.

Посада залишалася вакантною через розбіжності між політичними силами щодо рекомендації кандидатів. Термін повноважень спеціального інспектора становить три роки.

Читай нас у