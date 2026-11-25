Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що військово-морський підрозділ Cheonghae розширить свою роль у забезпеченні безпечного морського судноплавства, але не братиме участі у війні. Як повідомляє Korea Herald, комітет з оборони Національних зборів того дня схвалив переглянуту пропозицію щодо розширення операційної зони підрозділу.

Нова зона операцій

Операційну зону Cheonghae планують розширити з вод поблизу Сомалі до Аравійського моря на південь від Оману — приблизно за 650 кілометрів від Ормузької протоки. Лі Чже Мьон зазначив, що продовження строку місії використають для посилення ролі підрозділу та його бойових можливостей.

За його словами, до наявних завдань есмінця додадуть морські патрульні літаки та підтримку розмінування. Район операцій розширять від Аденської затоки до відкритого моря на південь від Оману.

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Обмеження місії

Президент наголосив, що Ормузька протока та прилеглі до неї води не входитимуть до операційної зони Cheonghae. Єдиною метою розгортання він назвав захист громадян Південної Кореї, суден і морських шляхів.

Командування підрозділом, за словами Лі Чже Мьона, залишатиметься винятково за південнокорейськими військовими. Малі опозиційні партії розкритикували розширення місії, назвавши його прихованим направленням військ до війни між США та Іраном.

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