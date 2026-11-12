Комітет парламенту Таїланду закликав пояснити державне стеження — Bangkok Post

У Таїланді парламентський комітет із політичного розвитку, масових комунікацій та громадської участі закликав поліцію й інші державні органи пояснити, як у країні використовують технології державного стеження. Про це повідомляє Bangkok Post.

Звернення комітету пролунало через кілька днів після того, як Apple розіслала окремим користувачам iPhone у десятках країн сповіщення про загрозу з боку «найманського шпигунського програмного забезпечення». За даними видання, такі повідомлення отримали деякі представники тайської опозиції та активісти.

Заяви про закупівлі

Голова комітету, депутатка Народної партії Пхакамон Нунанан, заявила, що в бюджеті на 2027 фінансовий рік заклали 100 млн батів на закупівлю шпигунської програми Pegasus та пов’язаних інструментів стеження.

Інший член комітету сказав, що Pegasus не є єдиним інструментом, який застосовували державні структури. За його словами, систему Circles нібито придбали три відомства: Управління військової розвідки, Командування внутрішніх операцій безпеки та Бюро боротьби з наркотиками.

Він також заявив, що ці відомства закуповували Circles у 2014–2020 роках, а загальна вартість контрактів становила 61,4 млн батів. Крім того, член комітету повідомив про 10 проєктів із закупівлі обладнання для визначення місцезнаходження мобільних телефонів загальною вартістю 227 млн батів.

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Скарги на порушення приватності

Керівник другої групи захисту прав людини Національної комісії з прав людини Ваттанакорн Саннуї повідомив комітету, що у 2021 році установа отримала скарги від кількох людей про можливе порушення їхнього права на приватність. Серед постраждалих були активісти й науковці, зокрема політологиня Пуангтонг Павакан, які отримали від Apple сповіщення про те, що їхні iPhone стали цілями атак за підтримки держави.

Пхакамон Нунанан запропонувала Міністерству цифрової економіки та суспільства співпрацювати з міжнародними академічними установами, зокрема лабораторією Citizen Lab при Університеті Торонто, щоб розслідувати можливі атаки шпигунськими програмами та захистити дані громадян.

Використання Pegasus у Таїланді привернуло увагу в липні 2022 року, коли дослідники повідомили, що десятки активістів демократичного руху стали цілями програми під час антиурядових протестів. Citizen Lab спільно з тайськими організаціями iLaw і DigitalReach тоді ідентифікувала 30 активістів, науковців, юристів і працівників неурядових організацій, чиї мобільні пристрої зазнали впливу в період із жовтня 2020 року до листопада 2021 року.

Поліція неодноразово заперечувала, що вона або інші правоохоронні органи купували чи застосовували Pegasus для стеження за активістами або політичними опонентами. Водночас тодішній міністр цифрової економіки та суспільства Чайвут Тханакхаманусон у липні 2022 року визнав у парламенті, що країна використовувала програмне забезпечення для відстеження людей в «обмежених випадках», пов’язаних із національною безпекою або наркотиками.

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