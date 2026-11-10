Комітет радить заборонити школі в Сіднеї набирати учнів — The Guardian

Парламентський комітет штату Новий Південний Уельс в Австралії, за даними The Guardian, рекомендував заборонити приватній релігійній школі Redeemer Baptist у західному Сіднеї зараховувати нових учнів, поки її перевіряє орган освітніх стандартів штату. Комітет також порадив поліції Нового Південного Уельсу та Офісу опікуна дітей розслідувати твердження, озвучені під час парламентського розгляду.

Висновки парламентського комітету

У звіті, поданому до парламенту штату у вівторок, комітет заявив, що школа, якою керує Redeemer Baptist Church, порушила базові стандарти захисту дітей. На думку членів комітету, заяви про сексуальні напади не розглядали належним чином, а дітей наражали на значний ризик шкоди.

Колишні учні та працівники школи розповіли парламентському розслідуванню про звинувачення у сексуальному, фізичному, психологічному, духовному та фінансовому насильстві. Серед наведених свідчень були твердження, що учнів змушували ділити ліжка з учителями, а директор школи одного разу ходив оголеним у спільному приміщенні.

Комітет також дійшов висновку, що працівники школи не мали необхідних трудових прав, а її управління не відповідало базовим стандартам належного врядування.

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Контроль і фінансування

Голова комітету, депутатка від Партії зелених Ебігейл Бойд, зазначила, що школу вже перевіряв парламент у 2006 році. Водночас, за її словами, механізмів контролю за ситуацією, яку вона назвала високоризиковою, не запровадили.

За словами Бойд, школа щороку отримувала близько 6 млн австралійських доларів державного фінансування. Комітет також розкритикував недостатній регуляторний нагляд і вказав на потребу належно перевірити звинувачення у систематичному шахрайстві з виплатами Centrelink та сумнівних податкових практиках.

Раніше представник Redeemer Baptist School заявив, що заклад повністю співпрацював із відповідними регуляторами та протягом 45 років мав бездоганну історію дотримання вимог державних і федеральних органів. Після оприлюднення звіту школа не надала негайного коментаря.

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