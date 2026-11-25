Бюджетно-фінансовий комітет Сейму Латвії підтримав державну гарантію на суму до 175 млн євро для національної авіакомпанії airBaltic. Вона має допомогти перевізнику залучити другий транш фінансування в межах процедури реструктуризації за главою 11 у США, повідомляє Baltic News Network.

Зміни до закону про заходи фінансової стабілізації airBaltic планують розглянути за терміновою процедурою. За прискорений розгляд проголосували семеро депутатів комітету, двоє були проти, ще один утримався. Загалом зміни підтримали дев'ятеро членів комітету, а двоє депутатів від об'єднання «Суверенна влада» та «Альянс молодих латвійців» проголосували проти.

Ризик припинення операцій

Міністр транспорту Крішс Ліпшанс заявив, що без другого траншу фінансування airBaltic може бути змушена припинити операції в середині грудня. За його словами, другий транш становить 125 млн євро, а кредитор вимагає державної гарантії на 175 млн євро, яка також покриває 50 млн євро відсотків за позикою.

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Уряд Латвії 24 листопада принципово схвалив надання гарантії. Приватні кредитори мають надати кошти авіакомпанії, а держава гарантуватиме виконання її зобов'язань без негайного використання бюджетних коштів. Для оформлення гарантії потрібні дозвіл парламенту та необхідні погодження, зокрема Європейської комісії. Ліпшанс також зазначив, що пропозиція фінансування не є гарантованою, оскільки кредитори можуть відкликати її будь-коли.

Фінансування і реструктуризація

19 жовтня Суд США з питань банкрутства Південного округу Нью-Йорка схвалив для airBaltic механізм DIP-фінансування на суму до 350 млн євро. Він передбачає перший транш на 175 млн євро, другий — до 125 млн євро та третій — до 50 млн євро. З першого траншу авіакомпанія використала 78,925 млн євро на викуп восьми літаків Airbus A220 і семи двигунів.

За словами Ліпшанса, додаткові кошти мають стабілізувати становище компанії взимку, дати змогу домовлятися про списання боргів, переглядати авіапарк та шукати стратегічного інвестора. Якщо до весни airBaltic не залучить інвестора і не знайде кредитора для рефінансування боргу в 350 млн євро, державі може знадобитися виконати гарантійні зобов'язання. Авіакомпанія заявляє, що рейси та обслуговування пасажирів відбуватимуться у звичайному режимі, а чинні квитки й бронювання залишатимуться дійсними.

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