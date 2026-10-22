Комітет Сенату Пакистану викличе працівника ASF через скаргу сенаторки — Dawn

Комітет Сенату Пакистану з правил процедури та привілеїв доручив викликати на наступне засідання працівника Сил безпеки аеропортів (ASF) та інших дотичних посадовців. Рішення ухвалили після розгляду подання сенаторки Саміни Мумтаз Зехрі щодо ймовірно неналежного поводження працівників ASF із пасажирами під час огляду в аеропорту Карачі.

Скарга на огляд у Карачі

Як повідомляє Dawn, засідання комітету відбулося в Ісламабаді під головуванням сенатора Сайєда Вакара Мехді. Голова поінформував, що комітет отримав відповідь на запит щодо звіту про розслідування, у якій зазначалося переведення посадовця з попереднього місця роботи до іншого.

Комітет раніше розглядав подання Зехрі 11 вересня. Воно стосувалося ймовірно неналежних дій працівників ASF 24 липня під час реєстрації сенаторки на рейс Emirates EK-601 до Лондона.

За словами Зехрі, працівник ASF оглянув її ручну поклажу та запитував про готівку, яку вона перевозила. Сенаторка заявила, що пропонувала перейти до окремого приміщення, щоб порахувати іноземну валюту відповідно до процедури, однак працівник відкрив її сумку біля стійки, де вже оглядали ще три сумки.

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Зехрі наголосила, що огляд речей має проводитися лише за потреби безпеки та відповідно до закону. Сенаторка Саадія Аббасі зауважила, що питання стосується не тільки парламентарів, а й звичайних пасажирів. Комітет також доручив організувати професійне навчання персоналу аеропортів, щоб пасажирів обслуговували коректно й шанобливо.

Інші питання засідання

Комітет створив підкомітет для всебічного вивчення спору навколо Пакистанського інституту моди та дизайну. Він має викликати 13 осіб, причетних до справи. Координаторкою підкомітету призначили сенаторку Палвашу Мухаммад Зай Хан, а до його складу увійшли сенатори Дост Алі Джайсар і Джан Мухаммад.

Окремо комітет розглянув подання Палваші Мухаммад Зай Хан проти директора Центру невідкладної допомоги та травматології Пакистанського інституту медичних наук Шерджила Захіра. Воно стосувалося ймовірних висловлювань посадовця після допису сенаторки про неналежний стан обладнання та умов у лікарні. Голова комітету доручив провести раптову перевірку закладу та прийняв письмові вибачення від лікарні.

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