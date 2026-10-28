Комітет Сенату Пакистану зажадав звіту про виплати сім’ям моряків — Dawn

Функціональний комітет Сенату Пакистану з прав людини висловив занепокоєння затримками з виплатою компенсацій сім’ям пакистанських моряків, які постраждали під час інциденту із захопленням заручників біля берегів Сомалі. Комітет вимагав пояснень щодо затримок зі звільненням членів екіпажу, репатріацією тіла загиблого моряка, лікуванням поранених та фінансовою допомогою постраждалим родинам.

Дані про виплати та лікування

Як повідомляє Dawn, директор судноплавного підрозділу Аріф Харун поінформував сенаторів, що тривають консультації щодо компенсацій між власником судна, агентством з комплектування екіпажу та сторонами, пов’язаними зі страхуванням відповідальності судновласників.

Сенаторка Куратул Айн Маррі запросила відомості про допомогу, яку федеральний уряд надав сім’ям загиблих моряків. Голова комітету Саміна Мумтаз Зегрі доручила відповідним органам подати повний облік зарплат членів екіпажу, витрат на медичне лікування та фінансових виплат за період із квітня до вересня.

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Посадовці також мають перевірити повідомлення про оголошену прем’єр-міністром фінансову допомогу й надати дані про суми, виплачені родинам. Зегрі наголосила, що страхові процедури та суперечки між залученими сторонами не повинні спричиняти невиправданих затримок із виплатами сім’ям постраждалих. Вона запросила комплексний звіт про компенсації, медичну допомогу та інші надані заходи підтримки.

Інші питання засідання

Комітет також розглянув зростання кількості кіберзлочинів, атак із використанням програм-вимагачів, шахрайства з криптовалютами та інвестиційних схем з обіцянками надвисоких доходів. Сенатори порушили питання затримок із реєстрацією скарг і проведенням розслідувань, шахрайських дзвінків, зловживання акаунтами WhatsApp і персональними даними, підозрілих банківських рахунків та ймовірного незаконного використання SIM-карт.

За словами посадовців, у деяких справах підозрілі рахунки заморозили, а повернення коштів здійснюють відповідно до судових рішень і чинного законодавства. Комітет також обговорив скарги на компанії та консультантів, яких люди звинувачують в обмані щодо навчання за кордоном, студентських віз і працевлаштування.

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