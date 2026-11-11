Комітет Сенату США голосуватиме щодо Овертон на посаду очільниці FDA — STAT News

Комітет Сенату США з питань охорони здоров’я у Вашингтоні призначив на 18 листопада голосування щодо кандидатури Гайді Овертон на посаду наступної очільниці Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA). Про це повідомляє STAT News.

Подальша процедура

Якщо комітет підтримає кандидатуру Овертон, її винесуть на голосування повного складу Сенату. Того самого дня комітет також розгляне кандидатуру Джеймса О’Нілла на посаду директора Національного наукового фонду та ще три кандидатури.

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Позиції республіканців

За умови, що всі демократи в комітеті проголосують проти Овертон, для відхилення її кандидатури буде достатньо голосу одного сенатора-республіканця. Голова комітету Білл Кессіді раніше висловлював занепокоєння роллю Овертон у формуванні вакцинної політики адміністрації президента Трампа, назвавши це майже такою обставиною, що унеможливлює призначення.

Сенаторка Ліза Мурковскі також запитувала Овертон, чи підтримає вона спроби обмежити доступ до препаратів для медикаментозного аборту через телемедицину.

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