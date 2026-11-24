Комітет з економічних питань і оподаткування Національної ради Швейцарії підтримав пропозицію зобов’язати банк UBS покривати 90% вартості своїх закордонних дочірніх структур основним власним капіталом. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на суспільного мовника RTS, рішення ухвалили з мінімальною перевагою голосів.

Голосування в комітеті

Комітет став на бік Ради кантонів і відхилив запропоновану Федеральною радою вимогу щодо 100-відсоткового капітального покриття. Під час розгляду депутати обирали між чотирма варіантами рівня покриття — від 75% до 100%.

Варіант із 90% набрав 13 голосів, тоді як за альтернативу з 80% проголосували 12 членів комітету. Президент комітету Самюель Бендаган заявив журналістам, що комітет Національної ради узгодив свою позицію з Радою кантонів.

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Зміни до банківського законодавства

Запропонована поправка до Банківського закону має посилити фінансову стабільність через збільшення капітального покриття закордонних підрозділів великих швейцарських банків. UBS є єдиним банком, якого стосуватиметься цей захід.

UBS виступає проти жорсткіших вимог, заявляючи, що вони можуть збільшити витрати та послабити міжнародну конкурентоспроможність банку. Регуляторні зміни розглядають після краху Credit Suisse у 2023 році та його екстреного поглинання UBS, унаслідок чого у Швейцарії залишилася одна глобально значуща банківська група.

Суперечка також порушила питання можливого перенесення штаб-квартири UBS за кордон, однак банк не оголошував рішення залишити Швейцарію. Рекомендацію комітету ще має розглянути повний склад Національної ради Швейцарії; дебати заплановані на грудень.

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