Комітет у Пакистані закликав сформувати національний уряд — Dawn

Національний діалоговий комітет у Пакистані закликав політичні партії сформувати національний уряд, який, на думку його представників, має допомогти країні вийти з економічної кризи. Комітет також закликав обговорити створення нових провінцій для розв’язання адміністративних проблем, повідомляє Dawn.

Заклик до політичного компромісу

На пресконференції в Національному пресклубі в Ісламабаді колишній федеральний міністр Фавад Чаудрі, колишній губернатор Сінду Імран Ісмаїл і Махмуд Маулві заявили, що країна більше не може дозволити собі конфронтацію. Вони запропонували політичну домовленість, яка, за їхніми словами, могла б забезпечити стабільність та сприяти відновленню економіки.

Представники комітету вважають, що виклики, які постали перед Пакистаном, не може самостійно розв’язати жодна політична сила чи окремий уряд. Вони назвали необхідною спільну національну стратегію, засновану на консенсусі.

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Пропозиція щодо нових провінцій

За словами членів комітету, національний уряд міг би об’єднати політичні сили та ключових учасників суспільно-політичного процесу, зменшити поляризацію, відновити довіру до демократичних інституцій і забезпечити послідовність економічної політики.

Комітет також запропонував обговорити утворення нових провінцій. Його представники пояснили це зростанням населення, розширенням міст і дедалі більшим попитом на якісні та швидкі державні послуги. Фавад Чаудрі заявив, що нові провінції могли б полегшити адміністративні труднощі та покращити надання послуг, однак це питання має враховувати суспільні прагнення й національний консенсус, а не лише політичні міркування.

Крім того, комітет закликав зміцнювати економіку, стримувати інфляцію, створювати робочі місця, підтримувати промисловість і сільське господарство та нарощувати експорт. Політичні розбіжності, на його думку, слід розв’язувати шляхом переговорів, а не протистояння.

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