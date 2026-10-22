Комітет у Південній Кореї схвалив звіт щодо кандидата в генінспектори — Korea Herald

Комітет з питань законодавства та судочинства Національних зборів Південної Кореї у четвер схвалив звіт за підсумками слухань щодо кандидатури Чоя Кіль Су на посаду незалежного генерального інспектора. Це відкриває шлях для його формального призначення президентом Лі Чже Мьоном, повідомляє Korea Herald.

Чой Кіль Су, колишній високопоставлений прокурор, був висунутий президентом наприкінці серпня зі списку трьох претендентів. Кандидатів запропонували правляча Демократична партія, головна опозиційна Партія народної сили та Корейська асоціація адвокатів. Чой був кандидатом Демократичної партії.

Повернення посади після перерви

Посада незалежного генерального інспектора залишається вакантною з вересня 2016 року. Цей посадовець має розслідувати підозри в неналежній поведінці чоловіка або дружини президента, його родичів до четвертого ступеня спорідненості, а також старших співробітників президентської адміністрації.

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Інститут запровадили у 2014 році за президентства Пак Кин Хе на тлі давніх корупційних скандалів, пов’язаних із родичами та близькими соратниками президентів. Закон дозволяє генеральному інспектору перевіряти, зокрема, укладення контрактів із використанням чужих імен, неналежні угоди за участю державних установ, незаконні кадрові прохання, отримання грошей або розваг, а також розтрату чи неправомірне використання державних коштів.

Обмежені повноваження інспектора

Першим незалежним генеральним інспектором у березні 2015 року став колишній прокурор Лі Сок Су. У 2016 році він розпочав перевірку У Бьон У, старшого секретаря президента з цивільних питань, що спричинило конфлікт із президентською адміністрацією. У вересні того ж року Лі Сок Су подав у відставку на тлі розслідування прокуратури щодо витоку інформації до медіа та тиску з боку влади.

Закон не надає незалежному генеральному інспектору права проводити обшуки, вилучати докази чи примушувати свідків до надання свідчень. Його повноваження також не поширюються на депутатів, міністрів, інших високопосадовців і неофіційних соратників президента. Звичайний термін розслідування становить один місяць, а його продовження потребує схвалення президента.

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