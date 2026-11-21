Суданський комітет екстреної допомоги «Дар Хамар» заявив, що воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF) убили кількох цивільних, серед яких троє дітей і дві жінки, у селах на північ від Абу-Забада у штаті Західний Кордофан. Як повідомляє Anadolu Agency, за твердженням комітету, вбивства сталися 20 листопада.

Загальної кількості загиблих комітет не назвав.

Заяви про захоплення отари

Комітет також стверджує, що підрозділ RSF захопив отару приблизно з 400 овець, яку двоє пастухів переганяли з району Вад-Банда на ринок в Аль-Судайраті. За його даними, представники угруповання також забрали пастухів.

Жителі сіл у Вад-Банді вирушили повернути отару, однак після цього про них не було звісток, йдеться у заяві. Комітет звинуватив RSF у пограбуванні районів напередодні просування суданської армії.

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Переміщення мешканців

В іншій заяві комітет звинуватив RSF у вбивствах і примусовому переміщенні жителів району Абу-Кальб. За його твердженням, у селі Аль-Думайра воєнізовані сили вбили трьох беззбройних цивільних і пограбували майно жителів у десятках сіл, через що сотні родин були змушені залишити домівки.

Міжнародна організація з міграції 19 листопада повідомила, що через небезпеку місто Абу-Забад залишили ще 930 людей. Від 14 листопада кількість переміщених осіб із ширшого району сягнула 3 670.

Бойові дії у Західному Кордофані посилилися на тлі просування армії, яка взяла під контроль Аль-Хувай і райони поблизу Абу-Забада та Ан-Нухуда. Війна між суданською армією та RSF почалася у квітні 2023 року після суперечки щодо інтеграції воєнізованих сил до армії. За даними агентства, вона забрала десятки тисяч життів і спричинила переміщення близько 13 мільйонів людей.

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