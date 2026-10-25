Комітети парламенту Кенії посередничатимуть у спорі уряду з викладачами — Nation Kenya

У Кенії комітети Національної асамблеї з питань освіти та праці мають посередничати у спорі між урядом і викладачами державних університетів. Конфлікт навколо колективного договору на 2025–2029 роки вже три тижні перешкоджає навчанню в усіх державних вишах країни, повідомляє Nation Kenya.

Комітети планують провести зустріч сторін після петиції університетських працівників. Її підписали представники Спілки академічного персоналу університетів, Спілки працівників університетів Кенії та профспілки Kudheiha.

Вимоги профспілок

Профспілки просять депутатів зобов’язати Національне казначейство та Міністерство освіти подати належну зустрічну пропозицію щодо нового колективного договору. Вони також вимагають письмових зобов’язань, які гарантуватимуть фінансування угоди з державного бюджету.

За твердженням представників працівників, переговори зайшли в глухий кут після того, як Міжуніверситетський консультативний форум державних університетів, що представляє уряд, самостійно визначив зустрічну пропозицію. Профспілки вважають, що вона не враховує розширених положень нової угоди.

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Також вони домагаються, щоб уряд узяв на себе зобов’язання виплатити 7,9 млрд шилінгів заборгованості із зарплати, накопиченої за попередніми угодами, зокрема за колективним договором 2017–2021 років.

Страйк і фінансування університетів

Працівники університетів розпочали страйк 2 жовтня після завершення семиденного попередження. Вони вимагають завершити переговори, підписати та виконати колективний договір на 2025–2029 роки.

Профспілки заявили парламенту, що 21 вересня Комісія із зарплат і винагород повідомила їм про відсутність письмових гарантій фінансування з боку Міністерства освіти або Національного казначейства. Вони також виступили проти пропозиції оплачувати працю університетського персоналу зі студентських внесків, назвавши такий підхід дискримінаційним.

Лідер парламентської більшості Кімані Ічунґва закликав сторони до стриманості та діалогу, наголосивши, що через страйк студенти не можуть складати іспити. Очікується, що спільний комітет подасть свій звіт після завершення короткої парламентської перерви.

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