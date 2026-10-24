Комітети парламенту ПАР підтвердили готовність виборчої комісії — The Rio Times

Три парламентські комітети ПАР після інспекції штаб-квартири Виборчої комісії Південної Африки (IEC) у Преторії заявили про її готовність провести місцеві вибори 4 листопада 2026 року. Голова комітету Моса Чабане сказав, що депутати впевнені у спроможності комісії забезпечити вільне та чесне голосування. Водночас комітети визнали, що під час виборчого процесу можуть виникнути проблеми, повідомляє The Rio Times.

Додаткові бюлетені

Перевірку 23 жовтня провели парламентські комітети з внутрішніх справ, кооперативного управління та традиційних справ, а також спеціальний комітет із безпеки та правосуддя. Водночас IEC продовжує друк близько 6,6 млн додаткових бюлетенів після рішення Конституційного суду, яке повернуло 181 раніше виключеного кандидата Африканського національного конгресу до бюлетенів.

До середини жовтня комісія надрукувала 66% із приблизно 79 млн бюлетенів. Виготовлення додаткового тиражу планують завершити до 30 жовтня — за п’ять днів до голосування. Видання називає своєчасне завершення друку основним логістичним ризиком.

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Масштаб голосування

Вибори відбудуться у середу, 4 листопада, з 07:00 до 21:00 за місцевим часом; спеціальне голосування заплановане на 2 та 3 листопада. У країні зареєстровано понад 29 млн виборців. На голосуванні розподілять 10 526 місць у радах 257 муніципалітетів.

IEC сертифікувала 136 790 кандидатів, а у виборах беруть участь близько 547 із 732 зареєстрованих політичних партій. Опитування eNCA/MarkData, оприлюднене 18 жовтня, показало, що в Йоганнесбурзі жодна партія не має підтримки, близької до більшості: Демократичний альянс мав 35%, Африканський національний конгрес — 21,8%.

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