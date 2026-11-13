Коммандерс вирвали перемогу над Джайентс за 57 секунд до кінця — The Guardian

У США «Вашингтон Коммандерс» обіграли «Нью-Йорк Джайентс» з рахунком 24:21 у матчі NFL. За 57 секунд до завершення гри квотербек Джейден Деніелс віддав 32-ярдовий пас на тачдаун Стефону Діггсу, який приніс «Коммандерс» перемогу.

Три тачдауни Деніелса

Як повідомляє The Guardian, Деніелс виконав 23 точні передачі з 33 на 249 ярдів. Він віддав три паси на тачдауни — також Бену Сіннотту й Антоніо Вільямсу.

Перед вирішальною атакою квотербек «Вашингтона» двічі поспіль завершував драйви перехопленнями Джевона Голланда та Ар’Даріуса Вашингтона. У середині четвертої чверті «Джайентс» вийшли вперед завдяки 66-ярдовому тачдауну після комбінації Джей Джея Маккарті та Айзеї Лайклі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рекордний прийом Діггса

«Джайентс» не змогли достатньо ефективно діяти виносною грою, щоб сплив час. Після кількох пантів «Вашингтон» отримав можливість провести результативний драйв, якому також посприяв штраф за перешкоду пасу.

Цей прийом став для Діггса 80-м тачдауном на прийомах у кар’єрі. Він став 30-м гравцем в історії ліги, який досяг цієї позначки. Після гри ресивер сказав, що для команди був непростий рік, але вона рухається у правильному напрямку.

Маккарті у своєму першому домашньому старті за «Нью-Йорк» після переходу з «Міннесоти» наприкінці вересня набрав рекордні для себе 293 ярди пасом. Однак у фінальну хвилину його перехопив Расул Дуглас. Після перемоги «Коммандерс» мають баланс 3-5-1, а «Джайентс», які очолюють NFC East, — 5-3-1. «Вашингтон» скоротив відставання від суперника до двох матчів і здобув перевагу за додатковими показниками після нічиєї команд минулого місяця.

Читай нас у