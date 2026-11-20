Компанія Alphabet планує залучити на канадському борговому ринку 6 млрд канадських доларів, або приблизно 4,19 млрд доларів США. Для цього материнська компанія Google має намір розмістити кілька траншів незабезпечених боргових паперів.

На що спрямують кошти

Умови ціноутворення для розміщення оприлюднила сама компанія. Як повідомляє Channel NewsAsia, у розрахунках використано курс 1 долар США за 1,4322 канадського долара.

Alphabet зазначила у регуляторній заяві, що використає залучені кошти на загальні корпоративні потреби. Серед можливих напрямів — погашення наявного боргу.

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Великі технологічні компанії дедалі частіше залучають кошти на боргових ринках і власний капітал для розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Раніше такі інвестиції вони переважно фінансували власними коштами.

Організатори розміщення

RBC Dominion Securities, Scotia Capital і TD Securities є спільними організаторами книги заявок за угодою. CIBC World Markets виступає співменеджером операції.

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